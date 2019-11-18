Как пойдёт: Кремль не смог объяснить, чего ожидать от «нормандского саммита»

Результат встречи на высшем уровне стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе зависит от «модальности нюансов», которая, в свою очередь, «все ещё находится в стадии вёрстки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока определены только дата и место встречи (9 декабря в Париже), но не известен ни график будущих мероприятий, ни конкретная повестка.

«По «нормандской четверке» я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная...

Был очень большой перерыв в работе «нормандского формата» (последний раз проводился в 2016 году – прим. «НД»). Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что всё-таки подготовка возымеет свои результаты», – цитирует Пескова ТАСС.

В данный момент, отметил пресс-секретарь президента, готовится и согласовывается пакет документов.

Напомним, накануне Дмитрий Песков заявил, что «краегульным камнем» для всего процесса урегулирования конфликта в Донбассе и, соответственно, для повестки «нормандского саммита» является закон об особом статусе Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», недавно подписанной Киевом.

В свою очередь, обсуждение закона об особом статусе Донбасса невозможно без прямых переговоров Киева с руководством ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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