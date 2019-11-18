Верховная рада ждёт указаний по особому статусу Донбасса от «нормандского саммита»

Разработка нового закона об особом статусе Донбасса начнётся по итогам принятого решения саммита «нормандской четвёрки», который состоится 9 декабря в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после «нормандской встречи», – заявил спикер Верховной рады.

По его словам, законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после его утверждения на саммите «нормандской четвёрки» будет активно обсуждаться совместно Верховной радой и Офисом президента «при активном участии общества».

Между тем, президент России Владимир Путин уже заявил, что обсуждение закона об особом статусе ДНР и ЛНР невозможно без прямого участия лидеров народных республик Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «краегульным камнем» для всего процесса урегулирования конфликта в Донбассе и, соответственно, для повестки «нормандского саммита» является закон об особом статусе Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», недавно подписанной Киевом.

В свою очередь, обсуждение закона не имеет смысла без прямых переговоров Киева с руководством ДНР и ЛНР, отметил пресс-секретарь президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

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