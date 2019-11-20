Киев заявил о готовности к «компромиссу и прогрессу» на «нормандском саммите»

Украина готова «принять разумный компромисс» по итогам обсуждения урегулирования конфликта в Донбассе во время встречи лидеров «Нормандской четвёрки» (Россия, Германия. Франция, Украина).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.

«Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым разумом. Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут украинцы» – объявил Пристайко.

«Надеемся, что на встрече мы достигнем реального прогресса, которого ожидаем с 2016 года, когда были последние встречи в «нормандском формате», – добавил глава МИД Украины.

О каком именно «прогрессе и компромиссе» говорил Пристайко, пока остаётся только гадать. Между тем, единственной целью «нормандского саммита» в Кремле называют безусловное подтверждение Киевом уже достигнутых договорённостей в рамках Минских соглашений.

Имеется в виду, кроме прекращения огня, амнистия для всех участников пятилетнего конфликта, выборы в ДНР и ЛНР и закон об особом статусе Донбасса на основе прямых переговоров Киева с руководством ДНР и ЛНР.

Однако сегодня президент Зеленский неожиданно заявил, что собирается услышать от президента России на полях саммита в Париже «более-менее конкретные сроки «деоккупации и возвращения» Донбасса.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не имеет там своих вооружённых сил, и, соответственно, не может быть и речи об «оккупации» Россией территорий ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

Берлин переложил на Путина ответственность за возможное прекращение транзита газа через Украину. / В Евпатории по вине чиновников проваливают ФЦП. / Кто не скачет – тот Луноход: Украина планирует добывать газ на спутнике Земли. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»