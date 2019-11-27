Россия поставит на «нормандском саммите» вопрос о прямом диалоге Киева и ЛДНР

Урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без прямых переговоров украинской власти с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Россия будет вести речь на саммите лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже 9 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского... Обо всем этом будем говорить на саммите «нормандского формата», – заявил глава МИД РФ.

«Россия как участница контактной группы и участница «нормандской четверки» будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению внутриукраинского кризиса», – добавил Лавров.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «краегульным камнем» для всего процесса урегулирования конфликта в Донбассе и, соответственно, для повестки «нормандского саммита» является закон об особом статусе Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», недавно подписанной Киевом.

В свою очередь, по его словам, обсуждение закона об особом статусе Донбасса невозможно без прямых переговоров Киева с руководством ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.11.19

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