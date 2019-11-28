Украина готовится выставить ультиматум по границе на «нормандском саммите»

Киев готовится поднять три вопроса на встрече «нормандской четвёрки» в Париже в качестве условия выполнения Украиной Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

При этом, если два вопроса вряд ли вызовут возражения участников «нормандского формата», то с третьим категорически не согласятся ни Москва, ни народные республики Донбасса.

«Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос – это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идёт не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», – приводит «интерфакс» слова Данилова.

Вторая проблема, которую собирается озвучить Киев – «прекращение огня по всей линии фронта».

«Третий вопрос – это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и, я бы сказал, даже невозможно», – заявил секретарь украинского СНБО.

Напомним, в ДНР уже предупредили, что требования Киева о передаче контроля над границей между ЛДНР и Россией Украине – категорически неприемлемы и не имеют никакого отношения к «формуле Штайнмайера», подписанной украинскими представителями в Трёхконтактной группе в Минске.

В свою очередь, в Кремле заявили, что «краегульным камнем» для всего процесса урегулирования конфликта в Донбассе и, соответственно, для повестки «нормандского саммита» является закон об особом статусе Донбасса, который прописан в «формуле Штайнмайера», подписанной Киевом.

При этом, обсуждение закона об особом статусе Донбасса невозможно без прямых переговоров украинской власти с руководством ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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