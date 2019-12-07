Совбез Украины назвал «реинтеграцию Донбасса» первоочередной задачей для Киева

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с участием президента Владимира Зеленского, среди прочих задач обеспечения украинской безопасности, принято решение поставить во главу угла вопрос о скорейшей реинтеграции Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня», – рассказал Данилов журналистам.

На втором по важности месте оказался вопрос «территориальной безопасности Украины».

«Третий вопрос, что был на рассмотрении – это вопрос по кибербезопасности. Кибербезопасность – очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство», – намекнул на Россию Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готовится поднять три вопроса на встрече «нормандской четвёрки» в Париже в качестве условия выполнения Украиной Минских соглашений.

Одним из них он назвал противоречащее Минским соглашениям требование о передаче Украине контроля над границей между ЛДНР и Россией.

Позже в Кремле заявили, что Москва не допускает ревизии Минских соглашений и «формулы Штайнмайера» как инструмента их последовательной реализации.

Вместе с тем, в свете противоречивых сигналов из Киева, Россия хочет выслушать Зеленского и понять, как он собирается выполнять уже утверждённые всеми сторонами переговоров пункты урегулирования конфликта в Донбассе.

Между тем, несколькими днями ранее тот же Совет национальной безопасности и обороны называл главной для Украины задачей скорейшую реализацию «неотложных мер по обеспечению энергетической безопасности» в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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