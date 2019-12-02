Зеленский объявил энергетический аврал на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности» в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», положение о чрезвычайных мерах в энергетической сфере подготовлено Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Для общей координации действий различных органов власти и ведомств создаётся специальный консультативный орган – Совет экспертов по энергетической безопасности.

Кабинету министров Украины поручено разработать и представить на утверждение Верховной рады пакет законопроектов, устанавливающий минимальные запасы нефти и нефтепродуктов.

Также совет министров обязан в кратчайшие сроки разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах, в котором должны быть пересмотрены положения общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы в сторону увеличения добычи нефти, природного газа, метана и сланцевого газа.

Особое внимание уделено диверсификации поставок углеводородов.

«Кабинету министров Украины обеспечить проработку к 1 июля 2020 года вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок, и принять соответствующее решение», – говорится в указе.

Кроме того, правительству поручено до 1 января 2020 года принять все меры для погашения задолженности по зарплате работникам государственных шахт.

Антимонопольному комитету украины (АМКУ) вместе с центральными органами власти предписано незамедлительно расследовать нарушения антимонопольного законодательства и экономической конкуренции всеми субъектами хозяйствования и, в первую очередь, участниками энергетического рынка страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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