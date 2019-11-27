ГТС Украины оказалась на грани банкротства

Компания «Оператор ГТС Украины», выделенная из структуры «Нафтогаза» в рамках анбандлинга (разделение добычи и транспортировки), не сможет обеспечить свою финансовую состоятельность в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в дочерней компании «Нафтогаза» «Укртрансгазе», которая управляет украинской ГТС до завершения процедуры оформления нового транзитного оператора.

Проблема в том, что «экономически обоснованный тариф» на перекачку газа по украинской ГТС до сих пор платил только российский «Газпром» за транзит газа в Европу, тогда как внутренние украинские поставщики пользовались трубой практически бесплатно.

«Важным является создание основ для финансовой независимости ООО «Оператор ГТС Украины». Для этого следует решить две проблемы, которые негативно влияют на деятельность действующего оператора ГТС – «Укртрансгаза», а именно: установить экономически обоснованные тарифы и прекратить наращивание долгов за балансировку газа в системе», – говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«При других условиях вновь созданный оператор может обанкротиться уже к концу следующего года», – добавили в компании.

По данным «Укратрансгаза», Национальная комиссия Украины по осуществлению госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила тарифы на транспортировку газа внутри страны в два раза ниже экономически обоснованных.

Таким образом, украинская ГТС функционировала фактически на средства «Газпрома», который исправно оплачивал транзит по коммерческим тарифам.

«Компания ожидает установления регулятором экономически обоснованных тарифов, которые обеспечат бесперебойное функционирование газотранспортной системы в случае прекращения транзита российского газа», – приводит «RNS» текст сообщения «Укртрансгаза».

Вместе с тем, по мнению экспертов, даже оперативное решение НКРЭКУ повысить вдвое внутренние тарифы на прокачку газа может не решить финансовые проблемы нового «Оператора ГТС Украины». Во-первых, собранная сумма всё равно не покроет расходы на содержание ГТС, а во-вторых, украинскую газовую отрасль в целом преследует проблема неплатежей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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