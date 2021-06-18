Киев ищет инвесторов для спасения украинской ГТС

После запуска обходного газопровода в Европу «Северный поток – 2» функционирование украинской газотранспортной системы невозможно без создания консорциума с зарубежными инвесторами для поддержания её работы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Украина будет рассматривать, кого можно привлечь из партнеров для того, чтобы обеспечить функционирование отечественной системы ГТС», – приводит слова украинского министра regnum.ru.

При этом он не уточнил, какие страны и компании рассматриваются в качестве инвесторов.

Кроме того Галущенко не верит, что Россия продолжит транзит газа после истечения контракта в 2024 году.

«Обещания о том, что договор будет выполняться, и его выполнение – это разные вещи», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.21

В Керчи обещают компенсацию всем, пострадавшим от потопа. / Судьба Минских соглашений решится на переговорах Вашингтона и Киева. / В Ялте нет света, воды, заблокирована станция «скорой помощи». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»