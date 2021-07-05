«Все должны объединиться!» – Зеленский намерен подключить ООН к остановке «Северного потока – 2»

Против угрожающего безопасности Европы «российского диверсионного» проекта «Северный поток – 2» должны быть направлены усилия всех международных организаций, существующих в мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пропагандистском форуме «Украина 30. Международная политика» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Следует непрерывно противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2» и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров. Не только Украина – вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе!», – призвал он.

По словам президента Украины , газопровод «Северный поток – 2» – это оружие, направленное «не только против Украины, но и против всей Европы в будущем». Поэтому вопрос необходимо ставить на уровне ООН.

«Это прямая ловушка в безопасности для всех! В противодействии энергетической угрозе и для консолидации поддержки Украины необходимо также задействовать международные организации – ООН и ОБСЕ... Тут должна быть широкая поддержка наших инициатив и кадровое присутствие украинцев внутри всех этих и других международных организаций», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.21

В Крыму нашли женщину, унесенную бурным потоком. / Коварный тягун: в море погибли ребенок и две мужчин, еще трое пропали. / В Крыму зарегистрировано 337 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»