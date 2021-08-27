Эрдоган лишил Украину половины газового транзита

Пока власти «Незалежной» бьются за остановку газопровода «Северный поток-2», Украина из-за одного только «Турецкого потока» потеряла за три года половину своих транзитных мощностей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук.

Между тем, отмечает эксперт, активно нападая на Германию, украинские власти не решаются вступать в конфликт с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

«Сейчас сокращается транзит российского газа через Украину, и фактически он уже сократился. Мы уже обязаны транзитировать всего 40 миллиардов кубометров газа, а ещё в 2018 году мы должны были транзитировать 86 миллиардов кубометров. Транзит газа сократился не за счёт «Северного потока-2», а за счёт «Турецкого потока».

Это важный аспект, потому что со стороны «Нафтогаза», Зеленского, Шмыгаля (премьер-министр – прим. «НД»), Коболева и Витренко (бывший и действующий главы «Нафтогаза») я никогда не слышал критики «Турецкого потока». Потому что это именно «Турецкий поток», и они не хотят портить отношения с Турцией», – приводит слова Корольчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.21

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