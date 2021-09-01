Байден вынудит Зеленского отдать США украинскую ГТС – киевский эксперт

Джо Байден на переговорах с Владимиром Зеленским может пообещать ему продление транзита российского газа через Украину после 2024 года, однако взамен потребует передать украинскую ГТС в собственность США, которые сами подпишут контракт с «Газпромом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «Известиям» заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

«В ходе переговоров речь может пойти о судьбе украинской газотранспортной системы. Руководство США может поставить условие: ГТС передается американским компаниям, в обмен Вашингтон лоббирует продление контракта на транспортировку через Украину российского газа», – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявил, что пока власти «Незалежной» бьются за остановку газопровода «Северный поток-2», Украина из-за одного только «Турецкого потока» уже потеряла половину своих транзитных мощностей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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