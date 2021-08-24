«Можем обойтись и без Киева»: в МИД России высказались о транзите газа через Украину

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил сомнения в том, что Украина откажется от транзита российского газа.

По словам дипломата, Москва сможет выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, однако это не означает, что «мы отказываемся от транзита через Украину».

Как отметил Биричевский, «если Украина не захочет пропускать газ через свою территорию, то, наверное, Россия сможет обойтись и без нее». Но об этом разговор пока не идет, указал дипломат, подчеркнув, что Киев вряд ли откажется от транзита российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать газовый транзит через Украину после 2024 года, но надо понимать четкий объем закупок в Европе.

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее призвал сохранить объемы транзита газа в ЕС через Украину на текущем уровне, что, по его мнению, станет «предохранителем» от вероятной войны с Россией, а по «Северному потоку-2» поставлять дополнительные объемы топлива.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.08.21

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