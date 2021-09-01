Украинский эксперт объяснил, зачем Байден согласился принять Зеленского

Визит президента Украины в США является удобным и своевременным поводом для Джо Байдена, чтобы отвлечь внимание многочисленных критиков от катастрофического провала администрации Белого дома в Афганистане.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, Байден на контрасте с Афганистаном продемонстрирует оппонентам на примере Украины, что США не бросают своих союзников, оказавшихся «перед лицом агрессии», в данном случае – российской. Также американский президент попытается частично загладить вину за позволение Германии достроить «Северный поток-2».

«Этот визит нужен Байдену, конечно, меньше чем Зеленскому, но всё же нужен. Этот визит позволяет Байдену частично погасить внутреннюю критику в отношении того, что Байден сдаёт американские интересы России. Именно в этом обвиняли Байдена в связи с достройкой «Северного потока-2». Это встреча, на которой в очередной раз прозвучат заверения в приверженности территориальной целостности Украины и которая должна показать, что США не изменяют свою позицию по Украине и России. Таким образом, всё это нужно Байдену, и мы видим, что Зеленского принимают», – объяснил эксперт.

Вместе с тем, США намерены извлечь из этого визита и практическую пользу для себя.

«Но принимают его достаточно кластерно. Принимают министр обороны, министр энергетики, то есть те люди, в сферах ответственности которых лежат какие-то американские интересы в отношении Украины на тех направлениях, где США развивают какое-то сотрудничество с Украиной, имеют какие-то цели.

Посмотрим, как пройдет встреча непосредственно с президентом. Но, в любом случае, этот визит носит политический характер и касается даже не столько развития сотрудничества между Украиной и США (никаких стратегических документов подписывать не предполагается), а, прежде всего, политических сигналов.

Байден дает сигнал внутренним критикам, что он России не сдаётся, а Зеленский дает сигнал украинским политическим элитам, что у него есть поддержка Байдена, особенно после периода самодеятельности Зеленского вокруг «Нефтегаза», СНБО, Конституционного суда и в других вопросах, которые поставили под сомнение поддержку Западом Зеленского», – отметил политолог.

Однако каких-либо «серьёзных прорывов» в украино-американских отношениях эксперт от этой встречи не ожидает.

«В первый день визита Зеленского в США сделано много резонансных заявлений, например, о постройке атомных блоков, о более активном участии США в украинской энергетической системе, о договоренностях в части безопасности. Но пока текстов всех этих документов нет, и сложно говорить ответственно, о том, что конкретно стоит за этими заявлениями, реальные или это договорённости или просто декларации о намерениях, которые не обязательно будут реализованы», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.21

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