Судьба Зеленского висит на волоске: Байден может не согласовать ему выдвижение на второй срок – украинский эксперт

Основная цель визита Владимира Зеленского в США – уговорить Джо Байдена согласиться на его переизбрание президентом Украины в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии «Известиям» заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, согласие от Байдена требуется немедленно, так как уже ближайшей осенью будет решаться – досидит ли вообще Зеленский до конца своего срока.

«Самое главное для Зеленского – согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана. Если же американцы согласятся, то протесты угрожающего масштаба не достигнут», – заключил Золотарев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.09.21

Байден вынудит Зеленского отдать США украинскую ГТС – киевский эксперт. / Доходы крымских отельеров выросли в 4,5 раза. / Россия напала в Донбассе на шесть стран – Зеленский готовит обращение к Байдену. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»