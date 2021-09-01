Байден отказался проводить пресс-конференцию с Зеленским

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский выйдут к прессе по отдельности. Администрация американского лидера не внесла совместную пресс-конференцию в его расписание, которое опубликовала пресс-служба Белого дома.

Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома 1 сентября. Планируется, что главы государств обсудят поддержку США украинского суверенитета «перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму». А также реформы на Украине и энергетическое двух стран.

Напомним, визит Зеленского в США несколько раз переносился. Киевские власти ждут по итогам американо-украинских переговоров подписание «стратегических документов» с четырьмя «ключевыми ведомствами» США и Всемирным банком.

В Кремле намерены следить только за изменением позиции США и Украины по урегулированию конфликта на Донбассе. В Москве надеются, что США используют свое влияние на Зеленского и подтолкнут его пойти по пути реализации минских и парижских договоренностей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.09.21

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