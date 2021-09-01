Россия напала в Донбассе на шесть стран – Зеленский готовит обращение к Байдену

Президент Зеленский рассматривает несколько моделей вовлечения США в урегулирование конфликта в Донбассе.

«Нормандский формат», с участием Берлина и Парижа, не может обеспечить завершение военных действий, так как Россия в Донбассе воюет не только с Украиной, но и собирается распространить свою экспансию на Молдову, Белоруссию и страны Прибалтики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом перед встречей в Белом доме с Джо Байденом заявил находящийся с визитом в США президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он намерен «проговорить» этот вопрос с американским президентом в ходе встречи тет-а-тет.

«Мы проговорим несколько моделей этого вопроса, как мне кажется, было бы правильно это сделать. Справедливо и безопасно для региона (восток Украины – прим. «НД»). Почему я говорю безопасно для региона: вопрос Украины, мы с вами видим, что происходит в мире, это уже вопрос не Украины.

Этот вопрос и Молдовы, и границ прибалтийских государств, вопрос Беларуси... Мне кажется, что не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответов с результатами», – рассуждает Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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