В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Байдена с Зеленским

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон – внутренне дело США и Украины. Однако есть один важный вопрос, за которым Москва внимательно следит.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к встрече Байден-Зеленский и ожиданий от неё.

По его словам, Россию интересует лишь урегулирование конфликта в Донбассе. И в этой связи Москва ждёт от Байдена, что он укажет Зеленскому на необходимость выполнять пункты Минских соглашений и саммита в «нормандском формате».

«Единственное, мы очень внимательно отслеживаем результат этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского с тем, чтобы побудить его, все-таки, пойти по пути реализации минских договоренностей, а также договоренностей, которые позже были достигнуты в Париже, и отказаться от тех действий, которые способны нанести сокрушительный вред всему процессу минского урегулирования… Вот, наверное, что мы ожидали бы», – ответил Песков.

Ранее Дмитрий Песков констатировал отсутствие продвижения по реализации Минских соглашений по Донбассу, отметив деградацию ситуации. В этих условиях, подчеркнул он, проводить саммит «нормандской четверки» бессмысленно. Для встречи в высшем формате «нужно какое-то субстантивное наполнение саммита», однако «оно по-прежнему отсутствует».

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