Киев объявил о скором подписании Зеленским пяти «стратегических документов» в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет в ходе своего визита в Вашингтон «стратегические документы» с четырьмя «ключевыми ведомствами» США и Всемирным банком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Договоры будут подписаны с Минэнерго США, Пентагоном, Госдепом, NASA, а также Всемирном банком.

Кроме того, ожидается помпезная презентация украинской стороной некоего видеоролика под названием «План трансформации Украины», в котором, по-видимому, пойдёт речь о будущих «успехах» Незалежной во всех сферах.

Не обошлось и без «чествовании памяти жертв голодомора», которое пройдёт в Вашингтоне в присутствии украинской диаспоры и приглашённых гостей от американской стороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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