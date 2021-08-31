Киев объявил о скором подписании Зеленским пяти «стратегических документов» в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет в ходе своего визита в Вашингтон «стратегические документы» с четырьмя «ключевыми ведомствами» США и Всемирным банком.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом объявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Договоры будут подписаны с Минэнерго США, Пентагоном, Госдепом, NASA, а также Всемирном банком.
Кроме того, ожидается помпезная презентация украинской стороной некоего видеоролика под названием «План трансформации Украины», в котором, по-видимому, пойдёт речь о будущих «успехах» Незалежной во всех сферах.
Не обошлось и без «чествовании памяти жертв голодомора», которое пройдёт в Вашингтоне в присутствии украинской диаспоры и приглашённых гостей от американской стороны.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 31.08.21
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