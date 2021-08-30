Зеленский вылетел в США, не дожидаясь очередного переноса визита американцами

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вылетел в США – за два дня до объявленной Госдепом третьей по счёту даты его встречи с Джо Байденом. Отметим, что до этого визит переносился с июля на начало августа, с начала августа на конец месяца, а затем на 1 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о причине последнего переноса встречи рассказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

По его словам, американская сторона объяснила, что на 31 августа назначен последний день эвакуации дипломатической миссии и военных США из Афганистана, поэтому администрация и президент Байден будут весь день заняты техническими вопросами.

Между тем, из-за переноса встречи администрация украинского президента была вынуждена срочно менять всю повестку визита, а сам Зеленский на всякий случай вылетел в США пораньше.

«Видимо Зеленский понимает, что на фоне урагана «Ида» и Афганистана о нем вообще могут забыть, а потому решил уже хотя бы попасть в США, чтобы в очередной раз перенести его визит Штатам было не с руки», – отмечает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.08.21

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