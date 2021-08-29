Байдену недосуг: визит Зеленского в США вновь переносится

Встреча президентов США и Украины перенесена на 1 сентября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил близкий к администрации украинского президента чиновник, член наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергей Лещенко.

Он уточнил, что намечавшаяся на 31 августа встреча отменена по инициативе американской стороны.

Это уже третий перенос сроков визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Напомним, ранее Белый дом попросил Зеленского приезжать не в июле, а в начале августа, а затем – в конце августа. Госдеп США уверял, что визит президента Украины состоится «этим летом».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.21

Злой шут: Зеленский присвоил звание героя Украины боевику-неонацисту. / Туристы рассказали, чем чаще всего недовольны на отдыхе в регионах РФ. / СБУ отчиталась о поимке российских диверсантов, работавших против «Крымской платформы». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»