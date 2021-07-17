В Киеве призвали «не делать трагедии» из-за отмены июльского визита Зеленского в США

Визит президента Украины в США не отменён, а перенесён и, возможно, состоится в августе текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Как известно, ранее Киев со ссылкой на Белый дом объявлял, что саммит Байден-Зеленский состоится в июле.

«Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне», – уверяет журналистов Никифоров и призывает «не делать из этого трагедии».

Между тем, украинские СМИ уже заявили, что визит Зеленского в Вашингтон точно не состоится в июле. Мало того, если саммит не пройдёт до 2 августа, когда из отпуска выходят американские конгрессмены, то он может быть вообще отменён.

Сообщается, что Белый дом категорически не желает публичных встреч украинского президента с кем-либо из американских сенаторов или конгрессменов, которые могут поднять тему коррупционного скандала, связанного с деятельностью сына Джо Байдена на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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