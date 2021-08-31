Визит подпорчен: Байдену доложили о внесудебных расправах Зеленского над неугодными СМИ

Президент западной правозащитной организации Freedom House Майкл Абрамовиц накануне встречи лидеров США и Украины в Вашингтоне направил Джо Байдену письмо с осуждением неконституционных действий Владимира Зеленского в отношении украинских оппозиционных журналистов, СМИ и интернет-сайтов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава правозащитной организации призвал амерканского лидера на переговорах с Зеленским придать этому вопросу приоритет перед всеми другими.

Абрамовиц обратил внимание Байдена на то, что украинский президент, используя в обход конституции аппарат Совбеза Украины в качестве репрессивного инструмента, блокирует неугодные телеканалы и вэб-сайты, не давая им возможность оспорить эти решения в судах.

«Уважаемый господин президент, пока вы готовитесь к визиту президента Украины Владимира Зеленского, Freedom House призывает вас поставить права человека и демократию в центр повестки дня, над которой слишком легко могут доминировать другие приоритеты...

Президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией.

Наиболее заметно эта сила использовалась в феврале, когда он подписал постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении трех популярных украинских телеканалов на том основании, что эти каналы представляют угрозу национальной безопасности.Такие широкие ограничения на информацию без независимого судебного контроля подрывают верховенство права и усиливают недоверие к учреждениям.

Мы также рекомендуем вам призвать президента Зеленского обеспечить открытый и прозрачный процесс любых санкций или других ограничений СМИ и методов их применения, включая то, как они решают основную проблему, сохраняя при этом уважение к правам человека. Подчеркните президенту Зеленскому необходимость обосновывать любые запреты на медиа-контент или доступ к платформам четкими правовыми основаниями посредством решения суда с возможностью его пересмотра и апелляции на основе тщательного и справедливого расследования каждого дела», – говорится в письме президента Freedom House.

Кроме того, Майкл Абрамовиц обратил внимание Байдена на физическую беззащитность украинских журналистов перед боевиками праворадикальных группировок, которые не несут никакой правовой ответственности за нападения на сотрудников СМИ.

«В Freedom House мы с большой озабоченностью отмечаем значительное количество физических нападений, угроз и запугивания журналистов и активистов на Украине. Только за первую половину 2021 года Институт массовой информации, мониторящий СМИ, задокументировал 97 нарушений прав журналистов. Более трех четвертей этих нарушений носили физический характер. Это оказывает сдерживающее воздействие на свободу прессы в Украине, усугубляемое тем, что злоумышленники в большинстве случаев не привлекаются к ответственности», – написал глава Freedom House американскому президенту.

Симферополь, Валентин Карамазов

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