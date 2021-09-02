В Кремле опасаются неадекватных действий Зеленского в Донбассе после встречи с Байденом

Обещанная американским президентом военная помощь Украине на встрече с Зеленским в Вашингтоне может спровоцировать Киев на попытку силового решения конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая итоги вчерашних переговоров президентов США и Украины.

Песков отметил, что военная поддержка Украины со стороны США в размере 60 млн долларов является опасным шагом, ведущим к обострению ситуации в регионе.

«Мы также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США для Украины. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке», – сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил недовольство тем, что от Байдена не прозвучало ни слова о необходимости выполнять Минские соглашения, которые подписала украинская сторона.

«Об этом мы не видели ни одного слова в сообщении», – добавил он.

Напомним, накануне встречи президентов США и Украины Песков заявлял об ожиданиях от Байдена, что он укажет Зеленскому на необходимость выполнять пункты Минских соглашений и саммита в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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