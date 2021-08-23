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Понедельник, 23 августа 2021, 15:40 мск

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Нет условий: в Кремле заявили о бессмысленности нового «нормандского» саммита

В Кремле констатировали отсутствие продвижения по реализации минских соглашений по Донбассу, заявив о деградации ситуации. В этих условиях проводить саммит «нормандской четверки» бессмысленно. Для встречи в высшем формате «нужно какое-то субстантивное наполнение саммита», однако «оно по-прежнему отсутствует». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне канцлер Германии Ангела Маркель после переговоров один на один с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила о необходимости проведения нового саммита лидеров стран «нормандской четверки». При этом она похвалила Киев за отказ от прямых переговоров с лидерами ДНР и ЛНР, заявив при этом, что Россия является прямым участником войны в Донбассе. По мнению Меркель, процесс мирного урегулирования остановился якобы исключительно из-за того, что Москва настаивает на прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском и не признает себя участницей конфликта в Донбассе. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не является участницей гражданской войны на Украине.

Пресс-атташе Кремля меж тем считает, что для проведения «нормандской» встречи по Донбассу сейчас нет никаких условий. «Для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует», – цитирует Пескова РИА «Новости». «Единственное, о чем можно говорить – это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

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