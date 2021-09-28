Песков ответил на желание Киева провести саммит «нормандской четвёрки» до ухода Меркель

Встречи лидеров «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе важны, однако им должно предшествовать выполнение сторонами предыдущих договорённостей, от чего Украина последовательно уклоняется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы администрации президента Украины Андрея Ермака о необходимости провести очередную встречу в «нормандском формате», пока Ангела Меркель не сложила полномочия канцлера Германии.

По словам Пескова, из-за нежелания Киева следовать Минским соглашениям очередная встреча вновь может быть сорвана.

«Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести саммит как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ и добавил, что неподготовленные встречи никому, кроме Украины, не нужны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.21

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