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Вторник, 12 октября 2021, 16:45 мск

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Кремль подтвердил подготовку к встрече глав МИД «нормандской четвёрки», но с оговорками

Главы Германии и Франции накануне пообщались сначала с главой украинского государства, а спустя час – с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны договорились активизировать работу для подготовки встречи в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Кремле заявили, что Владимир Путин после общения с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном дал поручение готовиться к встрече министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки».

Вместе с тем, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, подготовка к встрече министров будет вестись с учётом выполнения Киевом предыдущих договорённостей, достигнутых на парижском саммите, а также выполнения Украиной Минских соглашений.

Поэтому, по его словам, сроки такой встречи ещё предстоит согласовать.

«Вы знаете, что вчера был телефонный разговор, Путин говорил с Меркель и Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки встречи в Нормандском формате. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел, предстоит еще согласовать время», – сказал Песков и добавил, что несмотря на идущую подготовку, Киев не предпринимает никаких усилий по выполнению парижских и минских договорённостей.

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