В ближайшее время может состояться встреча глав МИД стран «нормандской четверки»

По итогам телефонных переговоров, прошедших в понедельник 11 октября между лидерами России, Франции, Германии и Украины, Елисейский дворец сообщает, что Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД «нормандской четверки» в ближайшие недели, – пишет РИА Новости.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«Эти два трехсторонних разговора позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями», – отмечается в коммюнике.

В документе сказано: «Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной».

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 11.10.21

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