Зеленский анонсировал официальное объявление России стороной конфликта в Донбассе на саммите «ЕС-Украина»

По итогам проходящего в Киеве саммита «ЕС-Украина» будет обнародовано совместное с Евросоюзом заявление, в котором Россия будет названа стороной конфликта в Донбассе и обвинена в невыполнении Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он утверждает, что с ним якобы полностью согласны участники «нормандской четвёрки» Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, с которыми украинский президент накануне провёл телефонные переговоры.

«У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», – заявил Зеленский.

В связи с этим не совсем понятно, согласится ли Москва продолжать подготовку к встрече в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел, о чём вчера договорились Путин, Меркель и Макрон.

Отметим, что сегодня, хоть и с оговорками, Кремль подтвердил подготовку к такой встрече.

Симферополь, Валентин Карамазов

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