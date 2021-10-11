«Переговоры бессмысленны» – Москва настроилась «терпеливо ждать» появления «адекватного руководства» на Украине

С действующим руководстовм Украины и её президентом Владимиром Зеленским нет никакого смысла вести переговоры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своей статье для газеты «Коммерсант» под заголовком «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» написал бывший президент и премьер-министр России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Отметим, статья была написана накануне визита в Россию замглавы Госдепа США Виктории Нуланд, которая, в том числе, будет вести в Москве переговоры по урегулированию в Донбассе.

По мнению Медведева, Владимир Зеленский полностью утратил «политическую и нравственную ориентацию» и потакает «оголтелым националистическим силам» в стране.

Украинские руководители не самостоятельны, а Украина находится под внешним управлением Запада. В тоже время – «дураков сражаться за Украину нет».

Власти Украины беспринципны и занимаются лишь тем, что «монетизируют свое пребывание у власти».

По мнению замглавы Совбеза, во главе «Незалежной» стоят «невежественные и необязательные люди», которые бесконечно меняют свою позицию, в зависимости от внешней и внутриполитической конъюнктуры.

Поэтому Россия будет терпеливо ждать, пока на Украине не появится адекватное руководство, заключает Медведев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.10.21

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