Кремль на фоне визита Виктории Нуланд в РФ обвинил Зеленского в срыве договорённостей

Встреча президентов России и Украины не может состояться по вине Киева, несмотря на готовность российского лидера продолжать диалог по урегулированию в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече тет-а-тет Путина и Зеленского.

По его словам, Киев продолжает настаивать на деструктивной повестке переговоров и по-прежнему предлагает обсуждать Крым, а также Донбасс, не желая при этом идти на прямые переговоры с лидерами ЛДНР и выполнять Минские соглашения.

«Модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, в этом контексте, конечно, перспективы пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом РФ неоднократно декларировалась», – отметил Песков.

Напомним, накануне бывший президент и премьер-министр России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с действующим руководством Украины и её президентом Владимиром Зеленским нет никакого смысла вести переговоры.

Отметим, сегодня в Россию с трёхдневным визитом прибыла замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, которая, в том числе, будет вести в Москве переговоры по урегулированию в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.10.21

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