США подтвердили, что Минские соглашения являются единственной основой урегулирования в Донбассе – Козак

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак провёл в Москве переговоры по урегулированию в Донбассе с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Козака, американская сторона подтвердила безальтернативность Минских соглашений от 2015 года.

«Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения, была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины – существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», – отметил Козак.

Напомним, накануне визита Виктории Нуланд в РФ Кремль обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.21

Украинская ГТС не годится для надёжного транзита газа – Путин. / Крымчанин решил сжечь сына, чтобы отомстить жене. / В раде заявили о недоверии Запада к Зеленскому. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»