Призыв посольства США на Украине к Российской Федерации «выполнить свои обязательства» по Минским соглашениям говорит о том, что в Америке не знакомы с пунктами заключённых в Минске договорённостей по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В американском посольстве на Украине до сих пор не знают, что Москва не является стороной Минских соглашений, заметила она.

«Посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои Минские обязательства.... Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?

А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договорённостей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском.

Если почитать хоть раз документы Минского пакета, то станет ясно: там нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации, но такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой», – отметила Захарова.

Она напомнила, что Россия Германия и франция являются гарантами выполнения конфликтующими сторонами взятых на себя обязательств. При этом Москва является добросовестным гарантом, в то время как Берлин и Париж идут на поводу у Киева, который пытается дезавуировать подписанные им соглашения.

«Побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно, и прямо заявил о неактуальности Минских договорённостей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закреплённых решением СБ ООН, из фактически-молчаливой фазы перешёл в демонстративно-практическую.

Если США по-настоящему хотят, чтобы Минские договорённости были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности, – написала представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.



Симферополь, Валентин Карамазов



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