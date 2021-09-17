В Кремле не верят в искренность желания США урегулировать конфликт в Донбассе

Москва скептически относится к намерениям Госдепа США присоединиться к урегулированию конфликта на востоке Украины, так как Вашингтон давно мог заставить Киев выполнить Минские соглашения, однако до сих пор не предпринял в этом направлении никаких усилий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил о том, что в октябре возможен визит в Москву замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и её встреча с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Оба чиновника занимаются, в том числе, вопросами урегулирования в Донбассе.

«Насколько мы понимаем, США обладают влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решения украинского руководства. С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», – сказал Песков, комментируя возможное присоединение Вашингтона к переговорам по Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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