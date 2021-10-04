Обсуждать нечего – в Кремле ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным

Президент России готов в любой момент встретиться со своим украинским коллегой, однако пока не видит содержательного предмета для переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашние слова Зеленского о желании личной встречи с президентом России.

По словам Пескова, к саммиту на высшем уровне нет предпосылок по вине именно украинской стороны.

Напомним, Зеленский настаивает на обсуждении Крыма и Донбасса, с чем в Кремле категорически не согласны, и готовы говорить только «о двусторонних отношениях».

«Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не отфиксировали», – подчеркнул Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.21

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