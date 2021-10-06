В Кремле намекнули, о чём Путин готов говорить с Зеленским на встрече тет-а-тет

Москва категорически отказывается обсуждать с украинской стороной Крым и Донбасс. В тоже время есть ряд важных вопросов в двусторонних отношениях, о которых президент РФ готов говорить со своим украинским коллегой во время личной встречи, на чём так настаивает Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о предлагаемой Москвой повестке возможного саммита Россия-Украина на высшем уровне стало известно «Коммерсанту» от своих источников, близких к Кремлю.

Россия предлагает принять по итогам саммита 12 решений, в числе которых восстановление полноценных дипломатических отношений, восстановление транспортного сообщения, снятие взаимных торгово-экономических ограничений и отмена санкций в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Россия предлагает договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и прямых поставках газа на период после 2024 года.

Отмечается, что тема Крыма в предлагаемой повестке отсутствует, а Донбасс упоминается лишь в том контексте, что Москва примет любое мирное соглашение между Киевом и ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.21

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