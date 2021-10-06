Киев отказался от предложенной Кремлём повестки для встречи Путина и Зеленского

Зеленский намерен обсуждать во время возможной встречи с Путиным только вопросы Донбасса и Крыма, а также «нарушение Москвой парижских договорённостей в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, комментируя опубликованные в СМИ предложения России по повестке гипотетического саммита Путин-Зеленский.

Напомним, Россия предлагает принять по итогам встречи 12 решений, в числе которых восстановление полноценных дипломатических отношений, восстановление транспортного сообщения, снятие взаимных торгово-экономических ограничений и отмена санкций в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, Москва предложила договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и прямых поставках газа на период после 2024 года. При этом бсуждение Крыма и Донбасса исключается.

Однако в Киеве ответили отказом и настаивают на своём.

«Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира – ключевое наполнение переговорной повестки», – отрезал Подоляк.

«С российской стороны должны прозвучать конкретные и ясные содержательные предложения, которые могут исправить, например, то, что российской стороной не выполняется ряд решений еще парижского саммита в «нормандском формате», – добавил он.

Ометим, что Кремль неоднократно обвинял именно Украину в невыполнении соглашений, принятых в Париже на встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.21

В Кремле намекнули, о чём Путин готов говорить с Зеленским на встрече тет-а-тет. / Запад прислал Зеленскому «чёрную метку» – украинский политолог. / В Севастополе машина такси рухнула с обрыва в море. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»