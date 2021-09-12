Зеленский ждёт Путина лично – с объяснениями по Крыму и Донбассу

Киев не видит смысла во встрече лидеров России и Украины, если главной повесткой саммита не станут Крым и Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, Кремль уклоняется от обсуждения «вопросов оккупированных территорий», а Киев не согласен обсуждать любые другие темы.

«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отрезал Никифоров.

Он подчеркнул, что Зеленский намерен подождать, когда Москва будет готова обсуждать Крым и Донбасс, так как у него «есть воля» встретиться с Владимиром Путиным «в любом месте в рамках нейтральной территории».

Теперь, заявил Никифоров всё зависит от согласия президента РФ говорить о том, «что натворила» Россия и готов ли Путин «это всё исправлять».

«Разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России: согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять», – рассуждает пресс-секретарь президента Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к встрече со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, будто всеми способами добивается встречи с российским лидером «ради достижения мира в Донбассе».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.09.21

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