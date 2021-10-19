Лавров назвал потоком фантазии все заявления Зеленского и его окружения по встрече с Путиным и по Донбассу

Звучащие из Киева бесконечные версии о гипотетической встрече Путина и Зеленского являются ничем иным как «потоком сознания, фантазиями и выдумками».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, в Кремле уже не раз заявляли, что для саммита Путин-Зеленский нет предпосылок, так как Киев не готов к обсуждению предложенной Москвой конструктивной повестки.

«Что касается высказываний президента Зеленского – много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский. Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – отметил Лавров.

«Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил глава МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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