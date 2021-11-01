Лавров обвинил Киев в попытках втянуть Россию в войну на Донбассе

Украина пытается создать провокационную ситуацию на линии фронта в Донбассе, чтобы вынудить на жёсткий ответ ополченцев и втянуть Россию в конфликт.

Как передаёт корреспондентРИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя последние активные обстрелы территории ЛДНР украинской армией и захват населённого пункта в серой зоне линии разграниения.

«Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», – приводит его слова «Россия-24».

Кроме этого, Лавров назвал «загадочной историей» противоречивые заявления Киева о боевом приминении турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, – показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они, всё-таки, выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате», – отметил глава МИД РФ.

По его словам, Россия готова участвовать в саммите «нормандской четвёрки», только если Киев выполнит взятые на себя ранее обязательства на предыдущей встрече в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

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