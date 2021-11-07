Берлин и Париж потакают «разнузданному и хамскому поведению киевского режима» – Захарова

Германия и Франция как участники и гаранты минского и нормандского форматов вместо того, чтобы заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства, делают вид, что не замечают вопиющего поведения украинской стороны, и продолжают настаивать на проведении очередного бессмысленного саммита «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен. Должен быть конкретный результат. Должен быть какой-то итоговый, как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», – отметила она.

«Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в «нормандском формате», не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного – откровенного хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее МИД РФ направил в Берлин, Париж и Киев свои предложения по проведению встречи в «нормандском формате», а также проект итогового документа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.21

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