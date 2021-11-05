«Избегает встречи» – глава МИД Украины пожаловался на Лаврова

Глава МИД России не желает участвовать в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее МИД РФ направил в Берлин, Париж и Киев свои предложения по проведению встречи, а также проект итогового документа. По всей видимости, там содержались резонные требования к Киеву выполнить ранее взятые на себя обязательства по итогам предыдущей встречи «нормандской четвёрки».

Кулеба по-своему интерпретировал эти предложения.

«Этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме подтверждения того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, когда мы видим нагнетание российской пропаганды и раскрутку этого маховика гибридной войны», – заявил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, подготовка к встрече министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» будет вестись с учётом выполнения Киевом предыдущих договорённостей, достигнутых на парижском саммите, а также выполнения Украиной Минских соглашений.

Отметим, что пока никаких признаков уступок со стороны Украины не видно. Киев грубо нарушает Минские соглашения, обстреливает Донбасс, захватывает населённые пункты и берёт в заложники жителей ДНР, получивших российские паспорта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.21

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