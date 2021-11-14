Глава МИД Украины призвал Европу остановить «агрессию» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, чтобы обсудить «ситуацию на границах Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба призвал Борреля убедить Евросоюз ввести против России новые ограничительные меры за то, что Москва не соглашается на организацию новой встречи в «нормандском формате».

«Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий», – заявили в украинском ведомстве.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию вокруг Крыма, Донбасса и вдоль границ Украины.

Боррель в очередной раз заявил, что «ЕС абсолютно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, ранее МИД РФ отказался от «пустых разговоров» в «нормандском формате», пока Киев не начнёт выполнять взятые на себя обязательства на прошлом саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

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