Киев обвинил Россию в затягивании территории ЛДНР в своё пространство

Указ президента РФ об официальном признании производимых в ДНР и ЛНР товаров является «грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением её законодательства и норм международного права».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ноте протеста министерства иностранных дел Украины, направленной в адрес МИД РФ.
В Киеве подчеркнули, что сертификация продукции ЛДНР на российском рынке свидетельствует о фактическом присоединении Москвой части украинской территории.
«Признание «сертификатов» ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД»), одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство», – заявила пресс-служба МИД Украины.
При этом, в украинском ведомстве утверждают, что Россия этим шагом якобы нарушила Минские соглашения.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом поручил правительству в течение месяца обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории неподконтрольного Донбасса. Указ действует «до урегулирования ситуации в Донбассе на основе Минских соглашений».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 16.11.21
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