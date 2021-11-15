В НАТО напуганы «странными манёврами» России вдоль границ Украины

НАТО самым внимательным образом следит за перемещениями российских войск на границах с Украиной и находится в полной готовности, чтобы мгновенно отреагировать на обострение ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала HBO заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО готово «к любому развитию ситуации».

«Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной», – подчеркнул он.

Между тем, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, чтобы обсудить «ситуацию на границах Украины».

Кулеба призвал Борреля убедить Евросоюз ввести против России новые ограничительные меры за то, что Москва не соглашается на организацию новой встречи в «нормандском формате».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.21

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