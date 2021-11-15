Столтенберг пожалел, что в НАТО нет единства по членству Украины в Альянсе

Президент Владимир Зеленский разочарован тем, что НАТО не может предложить Украине большего, чем просто «решительная поддержка». К сожалению, часть стран Альянса не готова рассматривать вопрос о членстве Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала HBO заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, руководство Альянса старается как можно теснее работать с украинскими партнёрами, в том числе, помогая в борьбе с коррупцией.

«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее. Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

В то же время генсек Альянса в очередной раз заверил, что НАТО «решительно поддерживает территориальную целостность Украины» и самым внимательным образом следит за «необычными перемещениями» российских войск на её границах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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