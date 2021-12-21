Столтенберг опроверг сообщения об «острых разногласиях по России» среди членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поспешил опровергнуть появившиеся в западной прессе сообщения о том, что российские предложения о гарантиях безопасности в Европе спровоцировали острую дискуссию среди стран Альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом Столтенберг попытался заверить американскую и европейскую прессу.

«Страны НАТО имеют единую позицию и единый подход к России. Он основан на сдерживании и обороне, а также готовности защищать друг друга, но мы также открыты к диалогу», – заявил генсек НАТО.

Напомним, накануне британское издание Financial Times сообщило, что страны-члены блока далеки от консенсуса по инициативам России и продолжают горячие споры.

Как известно, недавно Столтенберг заявил, что Россия не имеет права влиять на решения соседних стран. По его словам, недопустима сама мысль, что у России может быть сфера влияния.

Между тем, ранее генсек выражал сожаление, что в НАТО нет единства по членству Украины в Альянсе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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