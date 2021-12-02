Столтенберг: для России недопустимо иметь сферу влияния

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права влиять на решения соседних стран. По словам политика, недопустима сама мысль, что у России может быть сфера влияния.

Генсек негативно отреагировал на вопрос, не станет ли принятие Украины в НАТО сигналом к военному противостоянию, потому что альянс расширит свои границы на сферу влияния России.

«Такая постановка вопроса неприемлема. Она означает, что у России есть сфера влияния. У России нет права голоса. И Россия не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей», – заявил Столтенберг.

Заявление и стенограмма пресс-конференции опубликованы на сайте НАТО.

Заявление было сделано на фоне признания принадлежности Крыма к территории РФ со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер также предложил России свою территорию для размещения ядерного оружия, если в Польше появится ядерное вооружение стран НАТО.

Брюссель, Наталья Рязанова

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