Глава МИД Украины призвал Запад отвергнуть предложение России о нерасширении НАТО на восток

Демократический Запад не должен давать России никаких гарантий безопасности, поэтому необходимо отвергнуть предложение президента Путина о непродвижении границ Североатлантического альянса на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это Москва обязана дать гарантии, что «прекратит агрессивные действия» в отношении любых стран.

«Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны», – заявил Кулеба.

Кроме того, он особо подчеркнул, что Киев категорически против любых договорённостей между НАТО и РФ «за спиной Украины».

«У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины», – добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент России предложил НАТО начать переговоры о прекращении продвижения Североатлантического альянса на восток и потребовал подтверждающих письменных юридических гарантий, поскольку словам западных политиков нет никакого доверия.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер уже поспешил ответить, что Россия не имеет права указывать Альянсу, кого принимать в свои члены.

Симферополь, Валентин Карамазов

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