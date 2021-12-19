Киев потребовал от США и Великобритании не идти на поводу у «мягкого» Евросоюза по антироссийским санкциям

Вашингтон и Лондон должны проводить «отдельную жёсткую» политику в отношении Москвы и не следовать в фарватере Евросоюза, который зачастую смягчает силу санкций против РФ из-за позиции некоторых стран ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью американскому изданию Washington Post заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, США и Великобритания часто координируют свою позицию с «осторожным» ЕС, из-за чего ущерб, наносимый России, практически сходит на нет.

«США и Великобритания должны «действовать самостоятельно», если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предпринимать менее жесткие меры», – подчеркнул Кулеба и указал англо-саксам, что не следует в этом «важном» вопросе «идти навстречу» Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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